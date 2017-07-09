Процесс по смене пола Миллар начал еще в 2000 году, но не заявлял о своем решении публично, поскольку боялся осуждения со стороны семьи, общества и прессы. "К счастью, сейчас гендерные проблемы не являются предметом такой нетерпимости, как раньше", — отметила Филиппа Йорк.

За свою спортивную карьеру британец становился победителем трех этапов веломногодневки "Тур де Франс", а также выигрывал этапы на "Джиро д’Италия" и "Вуэльте". В 1984 году он стал лучшим в горной классификации "Тура", а в 1987 — "Джиро". Лучший результат в генеральных классификациях Гран-туров — 2-е место ("Вуэльта" — 1985 и 1986 год, "Джиро" — 1987 год).