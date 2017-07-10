В начале июля руководство Федерации хоккея Польши побывало в Торонто, где прошла встреча с 59-летним Ноланом. Помимо канадцам одним из претендентов на должность главного тренера сборной Польши являлся россиянин Игорь Захаркин (сейчас возглавляет клуб КХЛ "Югра"). Ранее Захаркин уже тренировал поляков, а теперь не захотел разрывать контракт с "Югрой".

Тед Нолан руководил сборной Латвии с 2011 по 2014 годы. Лучшее выступление команды — четвертьфинал на Олимпийском турнире-2014 в Сочи. До приглашения в Латвию канадец работал в НХЛ — тренировал "Баффало" и "Айлендерс". В 2013-м Нолан вернулся в "Баффало", где пробыл до 2015 года (вначале совмещал работу в клубе и сборной Латвии).

Сборная Польши на чемпионатах мира выступает в группе А первого дивизиона. По итогам ЧМ-2017 поляки заняли 4-е место в группе, в рейтинге ИИХФ они стоят 20-ми. Последний раз в элите Польша играла в 2002 году.