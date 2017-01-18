Признававшийся пять раз лучшим футболистом страны Мохаммед Абутрика внесен властями Египта в список террористов за предполагаемую связь с запрещенным в стране исламистским движением "Братья мусульмане", сообщает Middleeastmonitor.com.

Абутрик в настоящее время находится в Габоне в качестве комментатора на Кубке африканских наций и отрицает поддержку исламистского движения. Правда, в 2012 году популярный в Египте футболист публично поддержал кандидата в президенты страны от "Братьев мусульман" Мухаммеда Мурси, который и победил на выборах, но впоследствии был отстранен от власти. В декабре 2014 года "Братья мусульмане" были объявлены в Египте террористической группировкой, и деятельность движения была запрещена.

Включение в список террористов означает для Абутрика запрет на выезд за пределы страны, а его активы и паспорт замораживаются. Впрочем, полиция ранее уже конфисковала все активы бизнеса, которым экс-футболист занимается после завершения карьеры в 2013 году.

38-летний Мохаммед Абутрика пять раз признавался лучшим игроком страны и четырежды — лучшим футболистом Африки, дважды с национальной командой выигрывал Кубок африканский наций (2006, 2008), за сборную Египта провел 100 матчей и забил 38 мячей.