В футбольной Лиге чемпионов определились первые неудачники — те, кто прекратил выступления уже после первого квалификационного раунда. Среди них оказался ведущий эстонский клуб — таллинский "Инфонет" дважды проиграл чемпиону Мальте "Хиберниансу".

На Мальте "Инфонет" уступил 0:2, но и дома чемпион Эстонии не сумел добиться даже ничьей: пропущенный на 88-й минуте гол завершил муки таллинского клуба.

Помимо "Хибернианса" во второй раунд отбора ЛЧ вышли чемпионы Армении ("Алашкерт"), Фарерских островов ("Викингур"), Северной Ирландии ("Линфилд") и Уэльса ("Нью-Сейнтс"). Завершили выступления чемпионы Гибралтара, Эстонии, Андорры, Сан-Марино и Косово.

Также состоялись и два ответных матчах первого раунда квалификации Лиги Европы (остальные пройдут 6 июля). В одном из них некогда грозный шотландский "Рейнджерс" сенсационно проиграл представителю Люксембурга "Прогрессу".

После победы в Глазго (1:0), в ответном поединке именитый "Рейнджерс" цеплялся за ничью до середины второго тайма, а затем дважды пропустил от четвертой команды Люксембурга. Полупрофессиональный "Прогресс" до этой игры не одержал ни одной победы в квалификации еврокубков и забил всего один гол.

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Лига чемпионов. Первый раунд квалификации. Ответные матчи

Трепча'89 (Косово) — Викингур (Фареры) 1:4 (0:2)

Голы: Флорен Хасани 65 — Сорин Энджел 37, Перпарим Ислами 40 (пен), Сольви Ватхамар 52, 59.

Первый матч — 1:2.

Инфонет (Эстония) — Хибернианс (Мальта) 0:1 (0:0)

Гол: Хорхе Перейра 88.

Первый матч — 0:2.

Европа (Гибралтар) — Нью-Сейнтс (Уэльс) 1:3 — доп.вр. (0:2, 1:0, 0:1, 0:0)

Голы: Лиам Волкер 53 — Вес Флетчер 37, Скот Кюигли 42, Скот Кюигли 104.

Первый матч — 2:1.

ФК Санта-Колома (Андорра) — Алашкерт (Армения) 1:1 (0:1)

Голы: Идефонс Лима 63 — Уро Ненадович 28.

Первый матч — 0:1.

Ла Фиорита (Сан-Марино) — Линфилд (Северная Ирландия) 0:0

Первый матч — 0:1.

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Лига Европы. Первый раунд квалификации. Ответные матчи

Бальцан (Мальта) — Фехервар (Венгрия) 3:3 (1:2)

Голы: Боян Калевич 3, Альфред Эффонг 56, Боян Калевич 86 (пен.) — Кристиан Гереши 15, Марко Счепович 22, Роланд Югас 80.

Первый матч — 0:2

Прогресс (Люксембург) — Рейнджерс (Шотландия) 2:0 (0:0)

Голы: Француаз 66, Себастьян Тиль 75.

Первый матч — 0:1.