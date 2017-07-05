Двукратный чемпион мира в групповой велогонке словак Петер Саган после четвертого этапа исключен из престижной веломногодневки "Тур де Франс". Организаторы посчитали его виновником аварии, в которой серьезно пострадал другая звезда велоспорта — британец Марк Кэвэндиш.

Самая престижная веломногодневка мира началась 1 июля в Германии. На первых этапах участники гонки преодолевают участки по равнине или холмистой местности, а финиши разыгрывают спринтеры. Так, победителем третьего этапа спринтерским рывком стал именно Саган.

Развязка четвертого этапа тоже была на финишной прямой, но в этот раз случилось падение. За 200 метров до финиша в Виттеле пространство не поделили Саган (пять побед подряд в спринтерском зачете "Тура") и Кэвендиш (второй результат в истории по числу побед на этапах — 30), сообщает "Спорт-Сегодня".

Кэвендиш попробовал вынырнуть из-под Сагана, но получил отпор. Словак жестко выставив плечо и локоть — и британец завалился на заградительные щиты, после чего в Марка споткнулась еще пара человек. Кэвендиша сразу увезли в больницу — рентген показал перелом лопатки: гонка для него закончена.

"Очевидно, что я разочарован. Я был в хорошем состоянии, чтобы бороться за победы, и мне действительно грустно покидать "Тур", на котором я построил всю карьеру. Мы в хороших отношениях с Петером, но я не поклонник таких действий на финише. Мне бы хотелось поговорить с ним", — заявил позже Кэвэндиш.

Роджер Хэммонд, спортидерктор команды Dimension Data, за которую выступает Кэвендиш, сказал: "Никто не вышел из инцидента победителем. Движение локтем было совершенно возмутительным. Это печальный день для спорта. Саган — герой и мой кумир, но теперь создан прецедент".

Саган финишировал вторым, но сразу получил 30-секундный штраф, а позже жюри ужесточило наказание до предела: снятие с тура "за создание серьезной опасности для коллег на последних метрах гонки".

По словам главного комиссара гонки Филиппа Марьена, "перед Туром мы предупредили спринтеров, что будем особенно внимательно следить за борьбой… Решение далось нелегко, но это только начало Тура, и самое время установить наши рамки. Речь шла не о Сагане, а о том, что сделано на трассе. Вероятно, что это было намеренно и это почти похоже на удар соперника. Повторю, мы говорим не о Сагане или Кэвендише — на их местах мог быть кто угодно, имена для нас не имеют значения".

Саган после дисквалификации заявил: "Тут есть немного моей вины. Я знал, что Марк остался позади и пытается обогнать меня справа. Но у меня не было возможности среагировать и уйти влево — он просто въехал в меня, а потом в барьеры. Случилось касание — и он упал. Мы друзья и коллеги, я прошу прощения — надеюсь, Марк скоро поправится". Также известно, что Саган приходил к грузовику команды Dimension Data, чтобы извиниться перед Кэвендишем.

Позже немецкая команда Bora-Hansgrohe, за которую выступает Саган, подала официальный протест на дисквалификацию. "Саган не согласен с тем, что стал причиной падения Кэвендиша на последних 200 метрах этапа. Петер оставался на своей линии движения в спринте и не мог видеть Кэвендиша, обгонявшего его справа", — отмечается в заявлении команды.

Стоит отметить, что в целом репутация Сагана чище, чем у Кэвэндиша. Британец периодически грубит на финише. Так, несколько лет назад, тоже на "Туре", он в похожей ситуации теснил соперника всем телом и головой — оба полетели на асфальт. Тогда многодневка для Марка тоже закончилась досрочно.

.@arnaudemare s'impose après une chute de Cavendish / @arnaudemare wins the stage, Cavendish crashed #TDF2017 @vittel pic.twitter.com/93HGr6XETq

— Le Tour de France (@LeTour) July 4, 2017

В этом году "Тур де Франс" проводится в 104-й раз. Гонка завершится 23 июля в Париже на Елисейских полях. Латвийские велогонщики в нынешнем "Туре" не выступают. В прошлом сезоне победителем "Большой петли" в третий раз в карьере стал британец Кристофер Фрум.