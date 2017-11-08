В чемпионате НХЛ прошли девять матчей. "Баффало" Земгуса Гиргенсонса одержал редкую победу, российский нападающий Евгений Малкин блеснул результативной игрой, а знаменитый Яромир Ягр обошел великого Горди Хоу.

"Баффало" одержал пятую победу в сезоне. "Клинки" на своей площадке обыграли "Вашингтон" несмотря на гол Александра Овечкина. Для российского капитана "Кэпиталз" эта шайба стала уже 13-й в нынешнем чемпионате. Земгус Гиргенсонс провел на площадке 11 минут 37 секунд. За это время латвийский форвард сделал один бросок по воротам и два силовых приема. "Баффало" занимает предпоследнее место в своей конференции с 12 очками после 15 матчей.

"Питтсбург" у себя дома победил "Аризону" — 3:1. Евгений Малкин поучаствовал в каждой голевой атаке хозяев — гол и две результативные передачи помогли российскому форварду стать первой звездой матча. "Питтсбург" занимает второе место в Восточной конференции с худшей после "Баффало" разницей заброшенных и пропущенных шайб (-14).

Меж тем Яромир Ягр вышел на второе место по числу проведенных матчей в НХЛ за всю историю. Чешский форвард "Калгари" обошел великого Горди Хоу. После домашней встречи с "Ванкувером" (3:5) у Ягра 1925 матчей в НХЛ (1717 — в регулярных чемпионатах, 208 — в плей-офф). У Хоу — 1924 игры. Лидером остается Марк Мессье, на счету которого суммарно 1992 матча (1756 — в регулярных чемпионатах, 236 — в плей-офф).

Результаты других матчей дня: "Каролина" — "Флорида" — 3:1, "Коламбус" — "Нэшвилл" — 1:3, "Нью-Джерси" — "Сент-Луис" — 1:3, "Нью-Йорк Айлендерс" — "Эдмонтон" — 1:2 ОТ, "Монреаль" — "Лас-Вегас" — 3:2, "Анахайм" — "Лос-Анджелес" — 3:4 ОТ.