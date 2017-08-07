В третий день чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне было разыграно 6 комплектов наград. В семиборье победу одержала бельгийка Нафиссату Тиам (6784 очка), на стометровке у женщин — американка Тори Боуи (10,85 сек), в марафоне — кениец Джоффри Кируи (2:08.27) и Роуз Челимо из Бахрейна (2:27.11).
Чемпионат мира. Лондон
6 августа
Женщины. Прыжки с шестом
1. Екатерини Стефаниди (Греция) — 4,91 м
2. Сэнди Моррис (США) — 4,75
3. Робейлис Пейнадо (Венесуэла) — 4,65
3. Ярислей Сильва (Куба) — 4,65…
Женщины. 100 м
1. Тори Боуи (США) — 10,85 сек
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) — 10,86
3. Дафне Схипперс (Голландия) — 10,96…
Мужчины. Ядро
1. Томас Уолш (Новая Зеландия) — 22,03 м
2. Джо Ковач (США) — 21,66
3. Стипе Зунич (Хорватия) — 21,46…
Мужчины. Марафон
1. Джоффри Кируи (Кения) — 2:08.27
2. Тамират Тола (Эфиопия) — 2:09.49
3. Альфонс Феликс Симбу (Танзания) — 2:09.51…
Женщины. Марафон
1. Роуз Челимо (Бахрейн) — 2:27.11
2. Эдна Киплагат (Кения) — 2:27.18
3. Эми Крэгг (США) — 2:27.18…
Женщины. Семиборье
1. Нафиссату Тиам (Бельгия) — 6784 очка
2. Каролин Шафер (Германия) — 6696
3. Анук Веттер (Голландия) — 6636…