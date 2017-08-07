Чемпионка мира гречанка пыталась побить рекорд Исинбаевой, но тот устоял

Foto: AP/Scanpix

На чемпионате мира по легкой атлетике гречанка в прыжках с шестом победила гречанка Екатерини Стефаниди (4,91 м — личное достижение), которая в 2016-м взяла золото Олимпиады. Уже в ранге чемпионки Стефаниди пыталась взять высоту 5,02 м, но рекорд чемпионатов мира (5,01 м), установленный в 2005 году россиянкой Еленой Исинбаевой, в этот раз устоял.