Двукратная чемпионка мира по биатлону и обладательница двух малых Хрустальных глобусов в этом сезоне чешка Габриэла Коукалова заявила, что не намерена принимать участие в этапе Кубка мира-2017/18, который примет Россия (Тюмень).

Коукалова дала интервью изданию Isport.blesk.cz, в котором рассказала о содержании беседы с главой Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессебергом.

"Я сказала ему, что на фоне общей борьбы с допинговой проблемой возглавляемая им организация прикладывает недостаточно усилий в этом направлении. Почему, например, у Тюмени осталось право на проведение этапа Кубка мира на следующий год? Почему он ничего не сделал, когда Россия замешана в таком скандале? Я сказала, если гонки в следующем сезоне будут в Тюмени, то я точно не поеду туда", — заявила Коукалова.

В декабре прошлого года спортсменка поддержала президента Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамзу, который заявил, что обсудит с федерациями других стран шаги по лишению Тюмени права проведения чемпионата мира 2021 года. По его мнению, такая мера необходима из-за допинг-скандала, возникшего в российском биатлоне после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

Тюмень должна была принять предпоследний этап Кубка мира в завершившемся сезоне-2016/17, но после поднятой волны недовольства этим фактом в мировом спортивном сообществе, Союз биатлонистов России предпочел добровольно отказался от проведения этих соревнований (этап был перенесен в финский Контиолахти). В начале марта Россия была лишена и ЧМ по биатлону, который должна была принять Тюмень в 2021 году.