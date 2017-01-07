Одержавшая в пятницу третью победу в сезоне чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала в интервью Championat.com, почему она не верит никому из российских биатлонистов, а заодно призвала как следует их наказать.

Известно, что в Оберхофе, где сейчас проходит четвертый этап Кубка мира по биатлону, прошло собрание с участием лучших "стреляющих лыжников" мира на тему допинга.

"Я лично не принимала в нем участие, но полностью поддержала прозвучавшую там инициативу. Мы выбрали нашим представителем Михала Шлезингра, а также проводили много встреч внутри нашей команды и советовались с президентом Чешского биатлонного союза Иржи Гамзой. Обменялись мнениями. По всей этой ситуации мне бы хотелось сказать следующее: когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться. В этой команде (сборной России) я уже не верю никому", — отметила Коукалова.

Когда у нее попросили уточнить, кто не должен соревноваться — конкретные люди или команды целиком, то чешка ответила так: "Речь должна идти в том числе и о команде, если в ней слишком много спортсменов попадались на допинге".

Биатлонистка подтвердила, что у нее не так много информации о допинговом деле, связанном с россиянами, но она полагает, что "финансовых наказаний здесь будет недостаточно". "Может быть, компромиссным вариантом может стать лишение страны одного-двух мест в Кубке мира. Думаю, это справедливо", — считает Габриэла Коукалова, добавив, что еще посовещается с коллегами по сборной, чтобы в дальнейшем четче сформулировать свою позицию.

Напомним, что недавно Международный союз биатлона (IBU) признал, что в отношении 29 из 31 российских биатлонистов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, обоснованных подозрений пока нет.