Генеральный менеджер сборной Чехии Мартин Ручински сообщил, что нападающий "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк согласился помочь команде на чемпионате мира по хоккею-2017.

20-летний форвард провел свой лучший из уже трех сезонов в НХЛ, набрав в 75 матчах регулярного чемпионата 70 (34+36) очков. В списке снайперов всей лиги Пастрняк вошел в десятку лучших.

Кроме того, Давид набрал еще 4 (2+2) очка в шести матчах плей-офф, где его "Бостон" уступил "Оттаве Сенаторз".

Несмотря на такие показатели контракта ан следующий сезон у чешского вундеркинда пока нет. Поэтому соглашение Пастрняка стало для Ручински приятной неожиданностью.

"Давид меня приятно удивил. Это заслуживает уважения, потому что он должен заключать новый выгодный контракт. Если бы не поехал, я бы вообще не возражал", — цитирует Ручински Hokej.cz.