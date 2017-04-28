Ассоциация лыжного спорта Южной Кореи дисквалифицировала четырех лыжников за употребление алкоголя во время Азиатских игр 2017 года в Саппоро, сообщает Inside the Games.

По словам самих спортсменов, они выпили только по две банки пива. Тем не менее лыжники подверглись суровому наказанию со стороны федерации, которая хочет такими жесткими мерами предотвратить повторение подобных инцидентов в дальнейшем. В итоге спортсмены были дисквалифицированы на шесть месяцев.

Зимние Азиатские игры 2017 года проходили в японском Саппоро с 19 по 26 февраля. Трое из четырех дисквалифицированных лыжников принесли Южной Корее в Саппоро бронзу в мужской спринтерской эстафете 4х7,5 км.