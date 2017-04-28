По словам самих спортсменов, они выпили только по две банки пива. Тем не менее лыжники подверглись суровому наказанию со стороны федерации, которая хочет такими жесткими мерами предотвратить повторение подобных инцидентов в дальнейшем. В итоге спортсмены были дисквалифицированы на шесть месяцев.
Зимние Азиатские игры 2017 года проходили в японском Саппоро с 19 по 26 февраля. Трое из четырех дисквалифицированных лыжников принесли Южной Корее в Саппоро бронзу в мужской спринтерской эстафете 4х7,5 км.