ЦСКА под руководством Дмитрия Квартального по итогам 60 матчей набрал 137 очков и в третий раз подряд выиграл регулярный чемпионат КХЛ. Столько же очков оказалось в итоге у СКА, но питерский клуб занял второе место по дополнительным показателям (количеству побед в основное время).

Для сравнения: в сезоне-14/15 московским армейцам для победы в регулярном чемпионате потребовалось 139 очков, в сезоне-15/16 — 127. При этом в Кубке Гагарина команда ни разу не брала трофей. В позапрошлом сезоне ЦСКА дошел до полуфинала плей-офф (проиграл СКА, ведя в серии 3-1), а в прошлом сезоне — до финала плей-офф (уступил "Магнитке").

Если в Западной конференции все обладатели путевок в плей-офф определились еще на прошлой неделе, то на Востоке борьба за топ-8 была более жаркой. В предпоследнем туре шансов на плей-офф лишились "Автомобилист" и "Нефтехимик", а в последний игровой день — "Сибирь". Клуб из Новосибирска не смог в Екатерибурге победить "Автомобилист" в основное время (2:1 бул) и остался на 9-й строке. "Сибирь" не сыграет в плей-офф впервые с сезона-2011/12.

А последними в плей-офф пробились дебютант лиги китайский "Куньлунь" и владивостокский "Адмирал", капитаном которого является латвийский защитник Оскар Бартулис. "Куньлунь" уступил в Москве "Динамо" (1:2) и занял 8-е место. Победу москвичам на 46-й минуте принес Мартыньш Карсумс (в большинстве) — латвийский нападающий продлил свою голевую серию до трех игр. Тогда как "Адмирал" победил в Подольске "Витязь" (3:1) и стал седьмым на Востоке.

Худшим клубом сезона-16/17 по итогам регулярного чемпионата стал новокузнецкий "Металлург", который даже несмотря на победу в последнем туре (4:1 над "Югрой") установил сразу два антирекорда лиги — по разнице шайб и общему числу голов за сезон.

Разница шайб по итогам сезона составила "-97". До этого обладателем антирекорда был "Витязь", который завершил сезон-2008/09 с разницей шайб "-91". Также команда из Новокузнецка стала первым клубом, который не смог преодолеть отметку в 100 голов за сезон, забросив 97 шайб.

Кроме того, "Металлург" повторил худший результат по поражениям в регулярном чемпионате — 46 проигранных матчей.