Дадонов был выбран "Флоридой" в 3-м раунде драфта 2007 года под общим 71-м номером. С 2009 по 2012 год он провел за "Флориду" 55 матчей и набрал 20 (10+10) очков в НХЛ. После этого играл за "Трактор", "Донбасс" и СКА. Дадонов дважды выигрывал Кубок Гагарина (со СКА), а в 2014 году стал чемпионом мира.

В обратном направлении проследовал Сергей Калинин. 26-летний нападающий подписал контракт с питерским СКА. Соглашение рассчитано на три года. Прошлый сезон Калинин завершал сезон в системе "Торонто", выступая в АХЛ. Ранее СКА выкупил права на Калинина у "Авангарда" за 80 миллионов рублей.

Другие интересные сделки дня в НХЛ:

- Защитник Дмитрий Куликов стал игроком "Виннипег Джетс". 26-летний россиянин подписал контракт на три года со средней годовой зарплатой 4,33 млн долларов. В минувшем сезоне Куликов выступал за "Баффало", в 47 матчах набрал 5 (2+3) очков, показатель полезности "-26".

- "Сан-Хосе" подписал новые контракты с вратарем Мартином Джонсом и защитником Марком-Эдуаром Влэшиком. 30-летний канадский защитник Влэшик подписал контракт на 8 лет со среднегодовой зарплатой 7 млн долларов. В прошлом сезоне он сыграл 75 матчей в регулярном чемпионате, набрав 28 (6+22) очков. 27-летний канадский вратарь Джонс подписал контракт на 6 лет со среднегодовой зарплатой 5,75 млн долларов.

- Нападающий Александр Бурмистров подписал контракт с "Ванкувером". Соглашение рассчитано на один год, зарплата 25-летнего россиянина составит 900 тысяч долларов. В сезоне-16/17 Бурмистров перешел из "Виннипега" в "Аризону", всего в 49 матчах набрал 16 (5+11) очков.

- "Вегас" обменял защитника Алексея Емелина в "Нэшвилл". "Голден Найтс" получили выбор в 3-м раунде драфта за российского защитника, при этом удержав 50% его зарплаты. Ранее "Вегас" забрал Емелина у "Монреаля" на драфте расширения.

- "Минесотта" подписала двусторонний контракт со шведским вратарем Никласом Сведбергом на один сезон (зарплата составит 700 тысяч долларов). 27-летний вратарь последние два сезона играл в КХЛ за "Салават Юлаев", а с 2013 по 2015 годы швед провел 19 матчей в составе "Бостона".

- Нападающий "Питтсбурга" Крис Куниц продолжит карьеру в "Тампе". Стороны подписали однолетний контракт с зарплатой 2 миллиона долларов. Куниц за карьеру выиграл 4 Кубка Стэнли, из них 3 — в составе "Питтсбурга". В минувшем сезоне Куниц сыграл за "Пингвинз" в 71 матче регулярного чемпионата и набрал 29 (9+20) очков, в победном Кубке Стэнли — 11 (2+9) очков.

- "Нью-Йорк Рейнджерс" подписали с защитником Кевином Шаттенкирком 4-летнее соглашение с зарплатой 6,65 млн долларов в год. 28-летний американец начинал прошлый сезон в "Сент-Луисе", по ходу сезона он был обменян в "Вашингтон". В рейтинге лучших свободных агентов TSN Шаттенкирк занимал первое место.

- Защитник "Анахайма" Кэм Фаулер подписал с клубом новое соглашение на 8 лет. Ежегодная зарплата хоккеиста составит 6,5 млн долларов. Фаулер был выбран "Анахаймом" на драфте 2010 года под общим 12-м номером. Он провел за команду 494 матча и набрал 217 очков (45+217). В 4 из 7 последних сезонов он набирал 30 очков или больше. Предыдущий контракт Фаулера истекал следующим летом, после этого он становился неограниченно свободным агентом.

- 27-летний защитник Джастин Шульц подписал новый контракт с "Питтсбургом". Шульц заработает 16,5 миллиона за 3 сезона, средняя зарплата канадца составит 5,5 млн за сезон. "Пингвинз" выменяли Шульца весной 2016 года и затем выиграл два Кубка Стэнли подряд.