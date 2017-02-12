Первой на трассу ушла чешка Габриэла Коукалова, а спустя четыре секунды стартовала ее основная конкурентка — Дальмаейр. У победительницы спринта сразу что-то не заладилось с винтовкой. В итоге она получила сегодня три штрафных круга, но все равно сумела замкнуть тройку лучших и завоевать бронзу.

Немецкая биатлонистка на четырех огневых рубежах обошлась только одним промахом и стала теперь четырехкратной чемпионкой мира, а на этом первенстве у нее уже вторая золотая медаль (первая была выиграна в смешанной эстафете).

Второе место заняла постепенно восстанавливающая кондиции белоруска Дарья Домрачева. В спринте она осталась только 27-й, но за счет безукоризненной стрельбы и отличного бега сегодня сумела подняться на второе итоговое место.

Отлично стреляла и россиянка Ирина Старых: с 24-го места ей удалось взобраться на четвертое.

Байба Бендика стартовала только 50-й с двухминутным отставанием от лидера, безошибочно прошла все четыре огневых рубежа и финишировала 27-й все с тем же минусом в пару минут. Тем не менее, это лучший результат в карьере латвийской биатлонистки на мировых первенствах.

ЧМ-2017. Биатлон (Хохфильцен, 12 февраля). Женщины. Гонка преследования. 10 км:

1 (2-я в спринте). Лаура Дальмайер (Германия) — 28.02,3.

2 (27). Дарья Домрачева (Белоруссия) — отставание 11,6 (0).

3 (1). Габриэла Коукалова (Чехия) + 16,6 (3).

4 (24). Ирина Старых (Россия) + 35,9 (0)…

27 (50). Байба Бендика (Латвия) + 1.57,6 (0)…