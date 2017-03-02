Сегодня в столице будущих Олимпийских игр-2018 — Пхенчхане — стартовал 7-й этап Кубка мира по биатлону. Первыми будущую олимпийскую трассу опробовали женщины, соревновавшиеся в спринте на 7,5 км.

После первого рубежа лучший результат показывала норвежка Тириль Экхофф. Лидер общего зачета Кубка мира немка Лаура Дальмайер уступала ей три секунды, а дальше шли американка Сюзан Данкли (+11) и белоруска Дарья Домрачева (+12). Однако уже на следующей стрельбе в "стойке" Дарья допустила два промаха и сразу выбыла из борьбы за призовые места.

Основная борьба развернулась между Дальмайер и Экхофф. Обе отстреляли безошибочно, а вторую часть трассы пятикратной победительнице недавнего ЧМ-2017 все-таки удалось пройти немного быстрее. На финише, как выяснилось, Лаура "привезла" норвежке восемь секунд.

Третьей стала сегодня Анаис Шевалье из Франции, которая также чисто прошла оба огневых рубежа, правда, уступила Дальмайер 41 секунду. Совсем чуть-чуть до медали не хватило финке Кайсе Мякярайнен, которая даже с двумя промахами заняла четвертое место, проиграв немке почти минуту.

Латвийская биатлонистка Байба Бендика дважды ошиблась в "стойке" и в итоге показала 56-е время среди 93-х финишировавших, что позволило ей пробиться в гонку преследования. Победительнице сегодняшней гонки Байба уступила почти три минуты.

Биатлон. КМ-2016/17. 7-й этап (Пхенчхан, 2 марта). Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 20.43,7 (0 штрафных кругов).

2. Тириль Экхофф (Норвегия) +8,4 (0).

3. Анаис Шевалье (Франция) +41,6 (0).

4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +58,7 (2).

5. Сюзан Данкли (США) +59,7 (1).

6. Юлия Джима (Украина) +1.01,0 (0).

7. Франциска Хильдебранд (Германия) 1.04, 6 (1).

8. Мона Брорссон (Швеция) +1.16,1 (0).

8. Анаи Бескон (Франция) +1.16,1 (1).

10. Жюстин Бреза (Франция) +1.16,4 (2)…

56. Байба Бендика (Латвия) +2.48,0 (2)…