Сегодня, 17 марта, в норвежском Холменколене стартовал заключительный, 9-й этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт вышли женщины и разыграли призовые места в спринте на 7,5 км, где победу одержала финка Мари Лаукканен.

Лаукканен впервые вообще попала в число призеров на этапах КМ в этом сезоне, а на финише ее результат оказался лучше чем у француженок Жюстин Бреза и Анаис Бескон на 8 и 23 секунды соответственно.

Всей троице удалось подняться на подиум благодаря точной стрельбе, а четвертой сегодня стала чешка Габриэла Коукалова, которой пришлось бежать один штрафной круг. Но этого оказалось достаточно, чтобы одержать победу в общем зачете на спринтерской дистанции по итогам сезона и завоевать малый Кубок мира.

Коукаловой удалось опередить на удивление неудачно выступившую сегодня немку Лауру Дальмайер: лидер сезона трижды промахнулась на первом огневом рубеже и в итоге показала только 31-е время. Благодаря этому чешская биатлонистка не только сумела отыграть отставание в 28 очков, но и еще на пять баллов по сумме девяти спринтерских гонок опередила пятикратную чемпионку последнего мирового первенства.

Байба Бендика из Латвии с одним промахом сегодня показала 44-й результат и очков в личный зачет не получила.

Кубок мира-2016/17. 9-й этап (Осло, 17 марта). Женщины. Спринт на 7,5 км

1. Мари Лаукканен (Финляндия) — 20.33,5 (0 штрафных кругов).

2. Жюстин Бреза (Франция) +7,9 (0).

3. Анаис Бескон (Франция) +23,1 (0).

4. Габриэла Коукалова (Чехия) +37,4 (1).

5. Вероника Виткова (Чехия) +41,4 (1).

6. Марте Олсбу (Норвегия) +51,0 (1).

7. Сюзан Данкли (США) +56,7 (2).

8. Тея Грегорин (Словения) +56,9 (1).

9. Федерика Санфилиппо (Италия) +58.2 (1).

10. Анна Фролина (Южная Корея) +1.06,9 (1)…

44. Байба Бендика (Латвия) +2.16,5 (1)

Итоговый зачет Кубка мира-2016/17. Спринт.

1. Габриэла Коукалова (Чехия) — 377 очков

2. Лаура Дальмайер (Германия) — 372

3. Кайса Мякярайнен (Финляндия) — 337…