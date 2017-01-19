Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на 15 км на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Латвийская спортсменка Байба Бендика заняла 42-е место.

Победительницей второй в сезоне гонки на 15 км стала Дальмайер. Немка не закрыла всего две мишени, а ее результат составил 44 минуты и 48,7 секунд. Эта победа стала 11-й в карьере Дальмайер и 26-м подиумом (11-9-6). Стоит отметить, что Дальмайер выиграла и первую индивидуальную гонку этого сезона — в шведском Эстерсунде.

Бендика выступала под четвертым стартовым номером. На четырех огневых рубежах она допустила 5 промахов (2+1+0+2), добавив к своему результату пять штрафных минут. В итоге Байба заняла 42-е место, проиграв Дальмайер 5 минут и 44,6 секунд, а до 40-го места и зачетных очков в Кубок мира ей не хватило шести секунд. Кстати, в Эстерсунде Бендика была 36-й.

Француженка Анаис Шевалье заняла второе место в гонке. После четвертой стрельбы она была лидером, но на финише уступила Дальмайер 3,8 секунды. Шевалье в третий раз в карьере попала на подиум.

Итальянка Алексия Рунггальдир стала третьей (+46 секунд от немки), впервые в карьере оказавшись в призерах на этапах Кубка мира. При этом Шевалье и Рунггальдир стреляли точнее Дальмайер, заработав всего по одной штрафной минуте.

После этой гонки лидерство в общем зачете Кубка мира перехватила Дальмайер — 615 очков. Прежний лидер — чешка Габриэла Коукалова — заняла в гонке лишь 24-е место, и теперь отстает от немки на 11 очков. Третья — финка Кайса Мякяряйнен с 594 очками (15-я в гонке на 15 км). У Бендики — 21 очко и 69-е место.