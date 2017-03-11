Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер после победы в гонке преследования на предпоследнем этапе Кубка мира в финском Контиолахти обеспечила себе победу в общем зачете Кубка мира. Для Дальмайер это первый Большой хрустальный глобус.

Накануне Дальмайер в спринте заняла второе место, прервав свою победную серию из шести гонок. В гонку преследования первой отправилась норвежка Экхофф, имевшая преимущество над ближайшими соперницами в 20 секунд.

Экхоф лидировала до первой стрельбы, после которой заработала штрафной круг и ушла в тень. В дальнейшем норвежка промахивалась на каждом огневом рубеже (в сумме 6 штрафных кругов) и финишировала лишь 15-й.

Стартовавшая третьей белоруска Дарья Домрачева начала гонку с двух промахов, на второй стрельбе из положения лежа добавила еще один, но затем не промахивалась и выбралась из третьего десятка на 4-е место. На последнем отрезке дистанции Домрачева отыграла несколько позиций и была близка к третьему месту, но не успела догнать итальянку Лизу Виттоцци, для которой этот подиум стал первым в карьере.

Второе место заняла француженка Мари Дорен Абер — ее отставание от Дальмайер составило 16 секунд. Немка позволила себе промахнуться лишь раз (на второй стрельбе), лидировала большую часть дистанции и в целом контролировала события в гонке.

23-летняя Дальмайер одержала 17-ю победу на этапах Кубка мира и десятую в сезоне, всего у нее теперь 35 подиумов (17-12-6). Немка набрала 1137 очков и досрочно по итогам сезона завоевала Большой хрустальный глобус. Для Дальмайер это первый Кубок мира в карьере: в предыдущий раз немецкие биатлонистки брали трофей 5 лет назад — в сезоне-11/12 Магдалена Нойнер завоевала свой третий Кубок мира, после чего завершила карьеру. После Нойнер обладательницами Кубка мира становились норвежка Тура Бергер, финка Кайса Мякяряйнен, Домрачева и чешка Габриэла Коукалова.

На втором месте в общем зачете — Коукалова (970 очков), которая в этой гонке была десятой, на третьем — Мякяряйнен (883), финишировавшая 31-й.

Помимо завоевания Большого Хрустального глобуса Дальмайер перехватила лидерство и в зачете гонок преследования. После восьми гонок из девяти у немки 373 очка. Красную майку утратила Мякяряйнен (332), а третья — Коукалова (330).

12 марта в Контиолахти пройдут эстафеты — микст и супермикст.

Последний этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене.

Контиолахти (Финляндия). 8-й этап Кубка мира

Женщины. Гонка преследования на 10 км

1 Лаура Дальмайер (Германия) — 29.54,4 (0+1+0+0)

2 Мари Дорен Абер (Франция) +16,5 сек (1+0+0+1)

3 Лиза Виттоцци (Италия) +19,9 (0+1+0+0)

4 Дарья Домрачева (Беларусь) +21,9 (2+1+0+0)

5 Паулина Фиалкова (Словакия) +23,9 (0+0+0+0)

6 Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +27,8 (0+0+0+0)…