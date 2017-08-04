Десять самых дорогих трансферов в истории футбола

Foto: AFP/Scanpix Нападающий сборной Бразилии Неймар официально перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен". Столичный клуб заплатил за форварда рекордные 222 млн евро. А кто еще взрывал рынок? Портал Delfi вспоминает десять самых громких трансферов в мировом футболе.

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