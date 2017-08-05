Литовский дискобол Андрюс Гуджюс впервые стал чемпионом мира. В финале он метнул диск на 69 метров и 21 сантиметр (личное достижение) и принес команде Литвы первую награду на нынешнем мировом первенстве в Лондоне.

Для 26-летнего Гуджюса эта медаль стал первой в карьере на чемпионатах мира среди взрослых, а в 2010-м он брал золото ЧМ среди юниоров. Гуджюс принес Литве третье золото мировых первенств в метании диска: в 2003-м и 2005-м чемпионом был легендарный Виргилиюс Алекна.

Всего два сантиметра Гуджюсу уступил лидер сезона швед Даниэль Штоль — он остался с серебром. А тройку призеров замкнул американец Мейсон Финли. Лишь 12-м с броском на 60,00 метров остался в финале титулованный эстонский дискобол Герд Кантер.

В беге на 10 000 метров у женщин победу одержала эфиопка Алмаз Аяна — олимпийская чемпионка Рио-2016. На финише она на 45 секунд опередила свою соотечественницу пятикратную чемпионку мира Тирунеш Дибаба и показала лучший результат сезона (30.16,32). Для Аяна это второе золото в карьере на ЧМ: в 2013-м в Пекине эфиопка выиграла 5000 метров.

Чемпионат мира. Лондон

Мужчины. Диск

1. Андрюс Гуджюс (Литва) — 69,21 м

2. Даниэль Штоль (Швеция) — 69,19

3. Мейсон Финли (США) — 68,03…

Женщины. 10 000 м

1. Алмаз Аяна (Эфиопия) — 30.16,32

2. Тирунеш Дибаба (Эфиопия) — 31.02,69

3. Агнес Тироп (Кения) — 31.03,50…