Авторы рейтинга не раскрывают подробную методологию составления списка, отмечая, что учитывают не только чисто спортивные достижения, но и степень превосходства над соперниками — ее сложно выразить математически.
- 1. 10. Баскетболист, переписавший историю
- 2. 9. Футбольный гений
- 3. 8. Бейсболист с волшебной рукой
- 4. 7. Живая легенда тенниса
- 5. 6. Большой шлем - на втором месяце беременности
- 6. 5. Король современного баскетбола
- 7. 4. Лучший в американском футболе - в 40 лет
- 8. 3. Миниатюрная гимнастка, которой нет равных
- 9. 2. Король футбола прямо сейчас
- 10. 1. Десятки медалей и рекордов. И это только начало
- 11. Бонус: кто еще в списке?