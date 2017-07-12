Макгрегор и Мэйуэзер дали в Лос-Анджелесе первую официальную пресс-конференцию перед боем, на которую собралось порядка 20 тысяч зрителей. Конор надел на мероприятие костюм с мелкими полосками, выполненных из вертикальных надписей "**** you".

После пресс-конференции будущие соперники впервые встретились лицом к лицу и окружаемые охранниками, тренерами и промоутерами вступили в словесную перепалку.

На презентации поединка Макгрегор прошелся и по внешнему виду Флойда, появившегося в толстовке, и по его способностям как бойца, сообщает Eurosport.ru.

"Он в *** спортивном костюме. Он больше не может себе позволить нормальный костюм. Тут и говорить не о чем: его маленькие ноги, маленький хребет, маленькая голова. Я его вырублю в первых четырех раундах, попомните мои слова", — заявил Макгрегор.

"Никто мне ничего не сделает — никто не может мне ничего сделать. А я делаю что хочу. Так что я просто кайфую, хорошо провожу время. Что касается боя, то он будет без сознания в первых четырех раундах.

Мэйуэзер встретится с движением, с силой, с бесстрашием — он с таким еще не сталкивался. Он бился с людьми, которые уклонялись от него. Но я его не боюсь", — приводит слова Конора MMA Junkie.

В свою очередь, Флойд заметил: "Что за число 21? Это то, сколько лет я всем надираю задницы. Мне плевать, идет ли дождь, или находимся ли мы в Арктике, я все равно собираюсь надрать ему задницу. Это будет легкая работа, черт возьми. Давайте всех сюда, я всех нокаутирую. И этого засранца тоже".

"Посмотрите, чья фамилия написана первой на всех плакатах, я тут доминирующая сторона. Этот засранец полез на ринг, а я преподам ему урок бокса. Макгрегор неплохо смотрится для боев с семизначными гонорарами, ну, может, восьмизначными. Я же, черт возьми, боец девятизначного уровня. Сколько там Конор получил за свой последний бой? 3 миллиона долларов?

Да ты только и делаешь, что рисуешься, а я делаю все остальное. Ты и сейчас можешь у меня отхватить. Эй, хотите я его прямо сейчас отлуплю? Хотите? Хотя, нет, подожду лучше, когда гонорар заплатят", — цитирует Мэйуэзера Мmajunkie.com.

В время пресс-конференции Флойд показал неподписанный чек на 100 миллионов долларов (прежде он не раз носил с собой суммы в размере нескольких миллионов долларов в спортивных сумках и рюкзаках).

"Позвольте мне продемонстрировать, как выглядит боец на 100 "миллионов. У меня по-прежнему есть 100 миллионов, а он к такой сумме даже не прикасался", — заявил Мэйуэзер.

"Это для налоговой", — выкрикнул со своего места Конор.

"Да я налоговая служба — и я возьму налог с твоей задницы", — ответил Флойд.

Также Мэйуэзер сообщил, что нацелен на победу нокаутом. "Я не отступаю ни перед кем. Поставьте их в ряд и я собью их, словно кегли. 26 августа я нокаутирую и эту суку", — заявил боксер, одержавший последнюю досрочную победу в 2011 году.

Кроме того, первая официальная встреча чемпиона UFC Конора Макгрегора и экс-чемпиона мира по боксу в пяти весах Флойда Мэйуэзера сопровождалась двумя напряженными дуэлями взглядов.

Во время первой Макгрегор активно жестикулировал, подданцовывал и что-то очень активно говорил. Стоявший напротив Флойд сохранял невозмутимость. Вторая дуэль взглядов стала еще более напряженной. Вокруг бойцов собралось множество охранников, стоящий практически между ними президент UFC Дэйна Уайт был готов их разнимать.

О чем говорили бойцы слышали лишь те, кто стоял рядом. Микрофон Конора не работал. Позднее он объявил это трюком команды Мэйвезера и Showtime.

"После 26 августа они не смогут сделать ничего. Сейчас они могут пытаться выдавать эти маленькие трюки, делать все, что они хотят. Но 26 августа этот человек будет без сознания. Он — слишком маленький, слишком хрупкий. Что еще я могу сказать?", — заявил Макuрегор после мероприятия.

Поединок между Мэйуэзером и Макuрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Он пройдет по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг). По неофициальной информации, ирландец получит за поединок 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов.