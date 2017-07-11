Два российских бобслеиста дисквалифицированы за допинг

Foto: F64 Федерация бобслея России дисквалифицировала Надежду Палееву и Дмитрияна Пискунова за нарушение антидопинговых правил. Палеева получила два года дисквалификации, Пискунов — четыре. Заключение о дисквалификации было принято на основании и во исполнение решений Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.