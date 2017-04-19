Пять российских легкоатлетов Анна Булгакова, Антонина Кривошапка, Евгения Колодко, Вера Ганеева и Дмитрий Стародубцев добровольно признали нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Толкательница ядра Евгения Колодко, метательница диска Вера Ганеева и прыгун с шестом Дмитрий Стародубцев дисквалифицированы на два года со 2 июля 2016-го года после перепроверки проб спортсменов с Олимпийских игр в Лондоне 2012 года. В их организме был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон (прием препарата способствует росту силы и сухой мышечной массы).

За применение этого же вещества двухлетнюю дисквалификацию получили бегунья Антонина Кривошапка и метательница молота Анна Булгакова. У последней допинг обнаружили после перепроверки проб с чемпионата мира 2013 года, срок ее дисквалификации отсчитывается с 29 марта этого года. Кривошапку уличили в применении запрещенных препаратов после повторных анализов тестов с ОИ-2012. Она сможет вернуться к выступлениям 6 сентября 2018 года.

Наиболее высокие результаты из этой пятерки показали Евгения Колодко и Антонина Кривошапко. Первая на Играх-2012 в финале соревнований стала третьей, а после того, как победительница Надежда Остапчук (Беларусь) была лишена золотой медали из-за положительного результата допинг-проб, россиянка получила статус серебряной медалистки лондонской Олимпиады. Однако последовавшая затем перепроверка проб со стороны МОК лишила Евгению Колодко и серебра.

Антонина Кривошапко в составе женской команды России в эстафете 4х400 метров первоначально завоевала в Лондоне олимпийское серебро, но была лишена его после перепроверки допинг-пробы. Наград лишились и все партнерши Кривошапко по той эстафете. Помимо этой медали, Кривошапко была лишена звания вице-чемпионки мира 2011 года.



