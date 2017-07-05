Для Квитовой турнир был всего третьим после возвращения в тур после тяжелой травмы руки, полученной во время ножевого нападения злоумышленника. При этом именно чешка являлась одной из главных фавориток "Уимблдона". Но против Бренгл она допустила 50 невынужденных ошибок, в третьем сете брала медицинский перерыв и в итоге проиграла 95-й ракете мира в решающей партии со счетом 2:6.

В третий круг вышла 37-летняя пятикратная чемпионка "Уимблдона" Винус Уильямс (10-й посев). Американка в трех сетах выбила китянку Ван Цян. Сейчас американке трудно выступать прежде всего в эмоциональном плане: в начале июня Винус стала виновницей ДТП во Флориде, в котором погиб 78-летний мужчина, и позже спортсменке были предъявлены обвинения.

Белоруска Виктория Азаренко во втором круге победила россиянку Елену Веснину (15), которая в прошлом сезоне играла на "Уимблдоне" в полуфинале. Следующей соперницей Азаренко станет британка Хизер Уотсон, остановившая латвийку Анастасию Севастову.

Участницами 1/16 финала также стали румынка Симона Халеп, британка Йоханна Конта, украинка Элина Свитолина, словачка Доминика Цибулкова, чемпионка "Ролан Гаррос-2017" латвийка Елена Остапенко.

У мужчин автор сенсанци первого дня россиянин Даниил Медведев (обыграл пятого сеяного швейцарца Стэна Вавринку) уже в следующем матче в пяти сетах уступил бельгийцу Рубену Бемельмансу. Зато другой россиянин Карен Хачанов уверенно взял верх над бразильцем Тиаго Монтейрой.

В трех партиях со своими оппонентами справились первая ракетка мира британец Энди Маррей, испанец Рафаэль Надаль и хорват Марин Чилич, в четырех — японец Кеи Нисикори.

5 июля. 1/32 финала

Женщины

Виктория Азаренко (Беларусь) — Елена Веснина (Россия) — 6:3 6:3

Симона Халеп (Румыния) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 7:5 6:3

Элина Свитолина (Украина) — Франческа Скьявоне (Италия) — 6:3 6:0

Йоханна Конта (Великобритания) — Донна Векич (Хорватия) — 7:6 4:6 10:8

Доминика Цибулкова (Словакия) — Дженнифер Брэди (США) — 6:4 6:4

Винус Уильямс (США) — Ван Цян (Китай) — 4:6 6:4 6:1

Мэдисон Бренгл (США) — Петра Квитова (Чехия) — 6:3 1:6 6:2

Елена Остапенко (Латвия) — Франсуаза Абанда (Канада) — 4:6 7:6 6:3

Камила Джорджи (Италия) — Мэдисон Киз (США) — 6:4 6:7 6:1

Хизер Уотсон (Великобритания) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:0 6:4

Каролин Гарсия (Франция) — Ана Богдан (Румыния) — 6:4 6:3

Наоми Осака (Япония) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:1 0:6 6:4

Шуай Пэн (Китай) — Карла Суарес-Наварро (Испания) — 6:2 6:2

Ана Конюх (Хорватия) — Ирина Бегу (Румыния) — 7:6 2:6 6:3

Мария Саккари (Греция) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:7 6:4 6:4

Карина Виттхефт (Германия) — Арина Соболенко (Беларусь) — 7:6 3:6 6:3

Мужчины

Карен Хачанов (Россия) — Тиаго Монтейра (Бразилия) — 3:6 7:6 7:6 7:5

Рубен Бемельманс (Бельгия) — Даниил Медведев (Россия) — 6:4 6:2 3:6 2:6 6:3

Энди Маррей (Великобритания) — Дастин Браун (Германия) — 6:3 6:2 6:2

Рафаэль Надаль (Испания) — Дональд Янг (США) — 6:4 6:2 7:5

Марин Чилич (Хорватия) — Флориан Майер (Германия) — 7:6 6:4 7:5

Кеи Нисикори (Япония) — Сергей Стаховский (Украина) — 6:4 6:7 6:1 7:6

Жо-Вильфред Тсонга (Франция) — Симоне Болелли (Италия) — 6:1 7:5 6:2

Ежи Янович (Польша) — Люка Пуй (Франция) — 7:6 7:6 3:6 6:1

Жиль Мюллер (Люксембург) — Лукаш Росол (Чехия) — 7:5 6:7 4:6 6:3 9:7

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Питер Гойовчик (Германия) — 6:2 6:1 3:6 6:3

Сэм Куэрри (США) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:4 4:6 6:3 6:3

Фабио Фоньини (Италия) — Иржи Веселы (Чехия) — 7:6 6:4 6:2

Аляж Бедене (Великобритания) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:3 3:6 6:3 6:3

Кевин Андерсон (ЮАР) — Андреас Сеппи (Италия) — 6:3 7:6 6:3

Бенуа Пэр (Франция) — Пьер-Уг Эрбер (Франция) — 7:6 6:1 6:4