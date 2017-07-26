30-летний серб рассказал, что травма, беспокоящая его последние полтора года, обострилась в последние месяцы и теперь требует в первую очередь покоя. После консультаций с многочисленными специалистами он решил взять перерыв, чтобы создать оптимальные условия для восстановительного процесса. По его словам, около двух месяцев он не будет тренироваться на корте, а заниматься только физподготовкой.

Также Джокович заявил, что американец Андре Агасси, с которым он начал работать этим летом, останется в его команде в сезоне-2018, когда он планирует вернуться на корт.

Кроме того, 12-кратный чемпион турниров "Большого шлема" и экс-лидер мирового рейтинга сообщил, что он и его жена Елена ожидают рождение второго ребенка "через месяц-полтора", информирует Sports.ru со ссылкой на Facebook спортсмена.

"Хочу сказать, что чувствую большую благодарность. Это, пожалуй, главная эмоция, которую я испытываю последние месяцы, хоть в профессиональном плане они и получились очень непростыми.

Со мной до сих пор ничего подобного не случалось. Я никогда не пропускал "Шлемы" и из "Мастерсов" сыграл, наверное, процентов 90. Мне удалось добиться огромных успехов, и я очень благодарен судьбе за это, но еще — за то, что все это время был здоров. У меня не было серьезных травм вроде этой, я никогда не пропускал больше месяца-полутора выступлений.

Так что для меня это новый опыт, и я стараюсь видеть в нем хорошее: теперь у меня есть время, чтобы восстановиться и укрепить свой организм, заняться определенными аспектами своей игры, для которых никогда раньше не хватало времени. Я смогу заложить основу для следующих, не знаю, пяти лет своей карьеры? Я хочу играть в теннис профессионально как можно дольше", — отметил Джокович.