В финале турнира в Истбурне серии ATP World Tour 250 (призовой фонд — 693 910 евро) Джокович за час и 16 минут со счетом 6:3, 6:4 обыграл француза Гаэля Монфиса. Для сербского теннисиста это первый титул в Истбурне и 68-й — в карьере. Кроме того, он впервые выиграл травяной титул не на "Уимблдоне", где он является трехкратным чемпионом.

Сейчас серб занимает четвертое место в рейтинге, Монфис — 16-е, счет личных встреч между ними теперь 14-0 в пользу серба. На этом турнире оба финалиста выступали по wild Card.

Также стало известно, что в команду Новака Джоковича на предстоящий "Уимблдон" войдет Марио Анчич, который присоединится к Андре Агасси. Хорватский теннисист когда-то был седьмой ракеткой мира, играл в полуфинале "Уимблдона-2004", а в 2011 завершил карьеру игрока и работал в финансовом секторе.

На женском турнире в Истбурне третья ракетка мира Каролина Плишкова в финале обыграла датчанку Каролин Возняцки (6-е место) — 6:4, 6:4. Плишкова выиграла третий титул в сезоне и девятый за карьеру — ранее чешка была чемпионкой в Брисбене и Дохе. А Возняцки проиграла четвертый финал в этом году и пока не имеет титулов в сезоне-2017.

Как сообщалось, чемпионка "Ролан Гаррос-2017" рижанка Елена Остапенко в Истбурне дошла до 1/8 финала, где уступила британке Йоханне Конте, которая после четвертьфинала снялась из-за травмы.

Лондонский "Уимблдон" стартует 3 июля.