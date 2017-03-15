"Я не большой сторонник сгонки веса, так как мое здоровье стоит у меня в приоритете, и оно важнее, чем мое выступление. Новая система взвешивания, когда оно проходит утром за день до боя, — это плохо. Бойцы видят в этом возможность сгонять больше веса. Думаю, уже сейчас должны поменяться правила, потому что однажды кто-то умрет, и это отразится на всех нас. У организма есть предельная норма уровня воды, и если значение опустится ниже этой точки, может случиться летальный исход", — приводит слова Сен-Пьера Bjpenn.

Слова Сан-Пьера напрямую относятся к недавнему случаю с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который упустил шанс завоевать чемпионский титул UFC, попав в больницу за несколько часов до официальной процедуры взвешивания. Хабиб сгонял вес в сауне, где ему стало плохо и его срочно везти в больницу. В итоге поединок с Тони Фергюсоном был отменен.

Канадский боец Жорж Сен-Пьер — бывший чемпион UFC, считается одним из лучших бойцов ММА в мире. Крупнейшие издания, освещающие ММА, единогласно признают его лучшим в полусреднем весе и в числе лучших бойцов независимо от весовой категории. Завершил карьеру в 2013 году, провел 27 боев, в 25 одержал победы (13 раз выигрывал досрочно).