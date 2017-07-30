"Не могу больше держать в себе, помогите — написал Кафельников в твиттере. — Я — отец-неудачник. Вот что самое противное для любого родителя — осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в ад. Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Наркотики — смерть [Кафельников заменил это слово смайлами эмодзи, выражающими неодобрение]".

Через час после этой записи дочь Евгения Алеся написала в твиттере: "В глаза одно, за глаза поливают грязью". Это первая запись Кафельниковой в соцсети за два дня.

В интервью L!FE девушка опровергла связь с сообщениями отца. "Со мной все хорошо, папа писал не обо мне", — заявила модель. Этот же источник ранее сообщал о расставании Алеси с рэпером PHARAOH, Кафельникова также опровергла этот факт.