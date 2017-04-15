Финский пилот Валттери Боттас стал победителем кваилификации третьего этапа чемпионата мира "Формулы-1" к Гран-при Бахрейна. Для него это первый поул за рулем "Мерседеса".

В финальном сегменте квалификации Боттас на 23 тысячных секунды оказался быстрее своего напарника — британца Льюиса Хэмилтона. Соит отметить, что у Хэмилтона прервалась серия из шести побед подряд в квалификациях (с учетом прошлого сезона).

Третий результат показал немец Себастьян Феттель на "Феррари", но его отставание на круге составило 0,478 сек. В топ-6 по итогам квалификации также вошли Риккардо ("Ред Булл"), Райкконен ("Феррари") и Ферстаппен ("Ред Булл"). Россиянин Даниил Квят на "Торо Россо" выбыл после второго сегмента и в гонке будет стартовать 11-м.

Гран-при Бахрейна. Сахир

Квалификация

1. Валттери Боттас ("Мерседес") — 1.28,796

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,023

3. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,478

4. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +0,776

5. Кими Райкконен ("Феррари") +0,598

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,918

7. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1,073

8. Фелипе Масса ("Уильямс") +1,305

9. Ромен Грожан ("Хаас") +1,994

10. Джолион Палмер ("Рено") +2,305

Выбыли после второго сегмента:

11. Даниил Квят ("Торо Россо")

12. Ланс Стролл ("Уильямс")

13. Паскаль Верляйн ("Заубер")

14. Эстебан Окон ("Форс-Индия")

15. Фернандо Алонсо ("Макларен")

Выбыли после первого сегмента:

16. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо")

17. Стоффель Вандорн ("Макларен")

18. Серхио Перес ("Форс-Индия")

19. Маркус Эрикссон ("Заубер")

20. Кевин Магнуссен ("Хаас")