В финальном сегменте квалификации Боттас на 23 тысячных секунды оказался быстрее своего напарника — британца Льюиса Хэмилтона. Соит отметить, что у Хэмилтона прервалась серия из шести побед подряд в квалификациях (с учетом прошлого сезона).
Третий результат показал немец Себастьян Феттель на "Феррари", но его отставание на круге составило 0,478 сек. В топ-6 по итогам квалификации также вошли Риккардо ("Ред Булл"), Райкконен ("Феррари") и Ферстаппен ("Ред Булл"). Россиянин Даниил Квят на "Торо Россо" выбыл после второго сегмента и в гонке будет стартовать 11-м.
Гран-при Бахрейна. Сахир
Квалификация
1. Валттери Боттас ("Мерседес") — 1.28,796
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,023
3. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,478
4. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +0,776
5. Кими Райкконен ("Феррари") +0,598
6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,918
7. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1,073
8. Фелипе Масса ("Уильямс") +1,305
9. Ромен Грожан ("Хаас") +1,994
10. Джолион Палмер ("Рено") +2,305
Выбыли после второго сегмента:
11. Даниил Квят ("Торо Россо")
12. Ланс Стролл ("Уильямс")
13. Паскаль Верляйн ("Заубер")
14. Эстебан Окон ("Форс-Индия")
15. Фернандо Алонсо ("Макларен")
Выбыли после первого сегмента:
16. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо")
17. Стоффель Вандорн ("Макларен")
18. Серхио Перес ("Форс-Индия")
19. Маркус Эрикссон ("Заубер")
20. Кевин Магнуссен ("Хаас")