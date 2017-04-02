В полуфинале ATP World Tour Masters 1000 30-летний Надаль со счетом 6:1, 7:5 обыграл итальянца Фабио Фоньини, тогда как поединок Федерера с австралийцем Ником Киргиосом получился очень упорным и состоял из трех тай-брейков.

Швейцарец оказался сильнее — 7:6 (11:9), 6:7 (9:11), 7:6 (7:5) и вышел в свой первый финал на "Мастерсе" в Майами с 2006 года. В этом матче было 270 розыгрышей, что является рекордным показателем для Федерера в матчах трехсетового формата. До этого рекордной для него была встреча с Фелисиано Лопесом на турнире в Мадриде в 2011 году (266 розыгрышей).

Финал между двумя экс-первыми ракетками мира был их 36-я очной встречей, и в 13-й раз победу одержал Федерер. Решающий матч сложился для него более легко, чем полуфинал: легендарный швейцарец победил своего самого принципиального соперника со счетом 6:3, 6:4 и завоевал свой третий титул на этом "Мастерсе" (2005, 2006) и первый — за 11 лет.

Федерер обыграл Надаля четвертый раз подряд (ранее в этом сезоне — в финале AusOpen и в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе), чего никогда прежде не случалось, и продолжает сокращать отставание в их личном соперничестве (сейчас 23-13 в пользу испанца).

Титул в Майами стал для 35-летнего Федерера третьим в этом сезоне, 91-м в карьере и 26-м "Мастерсом". Кроме того, Федерер впервые с 2006 года выиграл связку "Мастерсов" в Индиан-Уэллсе и Майами. Баланс побед и поражений швейцарца в этом году составляет 19-1, и по количеству выигранных в этом сезоне матчей он делит первое место с Надалем. По количеству выигранных титулов и набранных очков швейцарец — лидер сезона.

Надаль же все пять своих финалов в Майами проиграл. До этого испанец уступал титульные матчи на этом "Мастерсе" в 2005, 2008, 2011 и 2014 годах. Кроме того, Надаль проиграл третий финал в этом сезоне — ранее он уступил Федереру в решающем матче на Australian Open и Сэму Куэрри в Акапулько.

По итогам турнира в Майами Федерер станет четвертой ракеткой мира, а Надаль поднимется на 5-е место.

Три предыдущих сезона "Мастерс" в Майами выигрывал серб Новак Джокович, который в этом году участия в нем не принимал. Из-за травмы отсутствовал и лидер рейтинга британец Энди Маррей.