В полуфинале два первых сета Федерер выигрывал на тай-брейках (дважды по 7:4), а в третьем ему хватило брейка в седьмом гейме — 6:4. Матч продолжался 2 часа 18 минут.

Федерер обновил собственный рекорд по количеству финалов "Уимблдона". В решающем матче он поборется за рекордный восьмой титул. Всего для Федерера это будет 29-й финал турнира "Большого шлема" — он опять же обновил собственный рекорд. А в целом на турнирах уровня АТР это будет 141-й финал швейцарца.

Федерер стал вторым в списке самых возрастных финалистов "Уимблдона". Уступает он только Кену Роузуоллу, который в 1974 году в 39 лет дошел до решающего матча.

Также стоит отметить, что в финал "Уимблдона" Федерер вышел, не проиграв ни сета. Там третий "сеяный" сыграет с хорватом Марином Чиличем (7-й), в личных встречах с которым ведет 6-1.

В полуфинале Чилич в четырех сетах выиграл у Сэма Куэрри. В четвертьфинале Куэрри в пяти сетах сенсационно выбил прошлогоднего чемпиона британца Энди Маррея, но против хорвата американец сумел взять на тай-брейке только стартвый сет — 8:6. В трех последующих концовки оставались за хорватом. Матч продолжался около трех часов.

Для Чилича это будет второй финал на турнире "Большого шлема2. Первый был на US Open-2014, где он в итоге победил. Чилич стал вторым хорватом, вышедшим в финал "Уимблдона". До него это четырежды делал Горан Иванишевич — он проиграл финалы 1992, 1994, 1998 годов, но выиграл в 2001.

Кроме того, Чилич вышел в финал "Уимблдона" с 11-й попытки и таким образом установил рекорд Открытой эры (после 1968 года). До него рекордсменом был австралиец Патрик Рафтер, вышедший в первый финал на восьмом "Уимблдоне".

Финал Федерер — Чилич состоится 16 июля.

14 июля. Мужчины. 1/2 финала

Марин Чилич (Хорватия, 7) — Сэм Куэрри (США, 24) — 6:7 6:4 7:6 7:5

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Томаш Бердых (Чехия, 11) — 7:6 7:6 6:4