Сегодня, 6 января, в итальянском Доббиако индивидуальной гонкой на 10 км продолжился "Тур де Ски". Пятая гонка тура завершилась фантастическим финишем и пятой победой россиянина Сергея Устюгова.

Серьезную конкуренцию сегодня Устюгову составил француз Морис Манифика, чье время оказалось всего на четыре десятых хуже, чем у россиянина. В итоге Сергей Устюгов установил рекорд "Тур де Ски" по одержанным подряд победам — 5. Теперь преимущество россиянина в общем зачете "Тура" над норвежцем Мартином Йонсрудом Сундбю (сегодня занял только 14 место) по сумме пяти гонок составляет одну минуту и 19 секунд.

Третий результат на 10 км сегодня продемонстрировал другой норвежец Симен Хегстад Крюгер, уступивший Устюгову 16,6 секунд.

Латвийский лыжник Индулис Бикше, который впервые принимает участие в столь крупных соревнованиях, после отметки 2,1 км шел 41-м из 43-х участников, уступая лидеру гонки 36 секунд. К отметке 6,6 км Индулис уже шел с последним временем, однако уступал лидеру еще не так много (+1.17). За оставшиеся почти три с половиной километра до финиша латвиец увеличил свое отставание от лучшего времени еще почти на минуту, так и не выбравшись с последнего места.

Лыжные гонки. "Тур де Ски". 5-й старт. Мужчины. 10 км:

1. Сергей Устюгов (Россия) — 21.47,9.

2. Морис Манифика (Франция) +0,4

3. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +16,6…

43. Индулис Бикше (Латвия) + 2.06,8.