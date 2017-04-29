В этом сезоне Феттель выиграл две гонки из трех, но в квалификации одержал победу впервые.

Второе место в квалификации в Сочи занял финн Кими Райкконен. В итоге отставание финна от немца составило 0,059 секунды. "Феррари" в полном составе заняла первый ряд стартовой решетки: в предыдущий раз итальянская команда делала победный дубль в квалификации на Гран-при Франции-2008.

А "Мерседес" впервые за 31 Гран-при оказался в квалификации ниже второго места. Третий результат показал финн Валттери Боттас — его проигрыш лидеру сезона Феттелю оказался 0,095 секунды. Лишь четыертым был Льюис Хэмилтон.

Россиянин Даниил Квят на домашнем Гран-при в квалификации занял скромное 13-е место.

Гран-при России. Сочи Автодром, Сочи

Квалификация

Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Круги

1 Себастьян Феттель "Феррари" 1.34,493 1.34,038 1.33,194 20

2 Кими Райкконен "Феррари" 1.34,953 1.33,663 1.33,253 18

3 Валттери Боттас "Мерседес" 1.34,041 1.33,264 1.33,289 18

4 Льюис Хэмилтон "Мерседес" 1.34,409 1.33,760 1.33,767 19

5 Даниэль Риккардо "Ред Булл" 1.35,560 1.35,483 1.34,905 20

6 Фелипе Масса "Уильямс" 1.35,828 1.35,049 1.35,110 20

7 Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1.35,301 1.35,221 1.35,161 18

8 Нико Хюлькенберг "Рено" 1.35,507 1.35,328 1.35,285 21

9 Серхио Перес "Форс-Индия" 1.36,185 1.35,513 1.35,337 18

10 Эстебан Окон "Форс-Индия" 1.35,372 1.35,729 1.35,430 20

11 Карлос Сайнс* "Торо Россо" 1.35,827 1.35,948 18

12 Ланс Стролл "Уильямс" 1.36,279 1.35,964 18

13 Даниил Квят "Торо Россо" 1.35,984 1.35,968 18

14 Кевин Магнуссен "Хаас" 1.36,408 1.36,017 16

15 Фернандо Алонсо "Макларен" 1.36,353 1.36,660 14

16 Джолион Палмер "Рено" 1.36,462 9

17 Стоффель Вандорн** "Макларен" 1.37,070 9

18 Паскаль Верляйн "Заубер" 1.37,332 9

19 Маркус Эрикссон "Заубер" 1.37,507 9

20 Ромен Грожан "Хаас" 1.37,620 9

* — потеряет 3 места на стартовом поле из-за столкновения со Строллом на Гран-при Бахрейна

** — потеряет 15 позиций на стартовом поле из-за замены двигателя