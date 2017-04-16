На старте гонки обладатель поула финн Валттери Боттас ("Мерседес") сохранил лидерство, тогда как Феттель обогнал британца Льюиса Хэмилтона ("Мерседес"). Вторая "Феррари" под управлением Кими Райкконена провалила старт и откатилась на 7-е место, пропустив вперед два "Ред Булла" и "Уильямс" Фелипе Массы.
На 10-м круге Феттель первым в группе лидеров побывал в боксах, и вернулся на трассу 12-м. Его примеру сразу последовал Макс Ферстаппен, но голландец быстро вылетел с трассы и разбил болид: сломались тормоза. На 13-м круге прямо на трассе остановился болид Стролла и появился пейс-кар. Этим воспользовались несколько гонщиков, в том числе Боттас и Хэмилтон, чтобы провести пит-стопы, причем Льюису пришлось немного задержаться. За то, что Хэмилтон помешал на пит-лайне Риккардо, позже стюарды гонки выписали пилоту "Мерседеса" штраф в 5 секунд.
К моменту рестарта Феттель вновь был лидером, а в топ-4 также входили Боттас, Риккардо и Хэмилтон. При рестарте Хэмилтон опередил Риккардо и стал третьим. Кроме того, Боттас атаковал Феттеля по внешней траектории, но немец удержал позицию.
К 28-му кругу уступавший около четырех секунд лидеру Боттас получил приказ с командного мостика "Мерседеса" пропустить вперед Хэмилтона и выполнил его. Британец был быстрейшим в тот момент и отыграл несколько секунд у Феттеля, сократив отставание до 5,8 секунд. Тогда как Боттас теперь проигрывал около 10 секунд.
На 30-м круге Боттас второй раз побывал в боксах (вернулся седьмым), через три круга его манерв повторил Феттель: немец стал третьим, но через 3 круга ему позицию уступил Райкконен. Хэмилтон лидировал до 41-го круга, после чего тоже совершил пит-стоп и оказался третьим — в 17-ти секундах позади Феттеля. Темп Хэмилтона был лучшим, и Боттасу вновь поступила команда пропустить вперед напарника. За 10 кругов до финиша Хэмилтон отставал от Феттеля на 12 секунд, отрыв сокращался, но немец уверенно контролировал события в гонке и без проблем довел гонку до победного конца.
Феттель выиграл второй Гран-при в сезоне (первый был в Мельберне) и снова стал единоличным лидером общего зачета, 7 очков выигрывая у Хэмилтона.
Четвертый Гран-при состоится в Сочи (России) через 2 недели.
Гран-при Бахрейна. Сахир. Гонка
Себастьян Феттель ("Феррари") — 57 кругов
Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +6,660 сек
Валттери Боттас ("Мерседес") +20,397
Кими Райкконен ("Феррари") +22,475
Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +39,346
Фелипе Масса ("Уильямс") +54,326
Серхио Перес ("Форс-Индия") +62,606
Ромен Грожан ("Хаас") +74,865
Нико Хюлькенберг ("Рено") +80,188
Эстебан Окон ("Форс-Индия") +95,711
Паскаль Верляйн ("Заубер") +1 круг
Даниил Квят ("Торо Россо") +1 круг
Джолион Палмер ("Рено") +1 круг
Фернандо Алонсо ("Макларен") +2 круга
Сошли
Маркус Эрикссон ("Заубер")
Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо")
Ланс Стролл ("Уильямс")
Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
Кевин Магнуссен ("Хаас")
Стоффель Вандорн ("Макларен")
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Личный зачет
Себастьян Феттель ("Феррари") — 68 очков
Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 61
Валттери Боттас ("Мерседес") — 38
Кими Райкконен ("Феррари") — 34
Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 25
Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — 22
Фелипе Масса ("Уильямс") — 16
Серхио Перес ("Форс-Индия") — 14
Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") — 10
Кевин Магнуссен ("Хаас") — 4
Ромен Грожан ("Хаас") — 4
Эстебан Окон ("Форс-Индия") — 3
Даниил Квят ("Торо Россо") — 2
Нико Хюлькенберг ("Рено") — 2
Кубок конструкторов
"Феррари" — 102 очка
"Мерседес" — 99
"Ред Булл" — 47
"Форс-Индия" — 17
"Уильямс" — 16
"Торо Россо" — 12
"Хаас" — 8
"Рено" — 2