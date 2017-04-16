На старте гонки обладатель поула финн Валттери Боттас ("Мерседес") сохранил лидерство, тогда как Феттель обогнал британца Льюиса Хэмилтона ("Мерседес"). Вторая "Феррари" под управлением Кими Райкконена провалила старт и откатилась на 7-е место, пропустив вперед два "Ред Булла" и "Уильямс" Фелипе Массы.

На 10-м круге Феттель первым в группе лидеров побывал в боксах, и вернулся на трассу 12-м. Его примеру сразу последовал Макс Ферстаппен, но голландец быстро вылетел с трассы и разбил болид: сломались тормоза. На 13-м круге прямо на трассе остановился болид Стролла и появился пейс-кар. Этим воспользовались несколько гонщиков, в том числе Боттас и Хэмилтон, чтобы провести пит-стопы, причем Льюису пришлось немного задержаться. За то, что Хэмилтон помешал на пит-лайне Риккардо, позже стюарды гонки выписали пилоту "Мерседеса" штраф в 5 секунд.

К моменту рестарта Феттель вновь был лидером, а в топ-4 также входили Боттас, Риккардо и Хэмилтон. При рестарте Хэмилтон опередил Риккардо и стал третьим. Кроме того, Боттас атаковал Феттеля по внешней траектории, но немец удержал позицию.

К 28-му кругу уступавший около четырех секунд лидеру Боттас получил приказ с командного мостика "Мерседеса" пропустить вперед Хэмилтона и выполнил его. Британец был быстрейшим в тот момент и отыграл несколько секунд у Феттеля, сократив отставание до 5,8 секунд. Тогда как Боттас теперь проигрывал около 10 секунд.

На 30-м круге Боттас второй раз побывал в боксах (вернулся седьмым), через три круга его манерв повторил Феттель: немец стал третьим, но через 3 круга ему позицию уступил Райкконен. Хэмилтон лидировал до 41-го круга, после чего тоже совершил пит-стоп и оказался третьим — в 17-ти секундах позади Феттеля. Темп Хэмилтона был лучшим, и Боттасу вновь поступила команда пропустить вперед напарника. За 10 кругов до финиша Хэмилтон отставал от Феттеля на 12 секунд, отрыв сокращался, но немец уверенно контролировал события в гонке и без проблем довел гонку до победного конца.

Феттель выиграл второй Гран-при в сезоне (первый был в Мельберне) и снова стал единоличным лидером общего зачета, 7 очков выигрывая у Хэмилтона.

Четвертый Гран-при состоится в Сочи (России) через 2 недели.

Гран-при Бахрейна. Сахир. Гонка

Себастьян Феттель ("Феррари") — 57 кругов

Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +6,660 сек

Валттери Боттас ("Мерседес") +20,397

Кими Райкконен ("Феррари") +22,475

Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +39,346

Фелипе Масса ("Уильямс") +54,326

Серхио Перес ("Форс-Индия") +62,606

Ромен Грожан ("Хаас") +74,865

Нико Хюлькенберг ("Рено") +80,188

Эстебан Окон ("Форс-Индия") +95,711

Паскаль Верляйн ("Заубер") +1 круг

Даниил Квят ("Торо Россо") +1 круг

Джолион Палмер ("Рено") +1 круг

Фернандо Алонсо ("Макларен") +2 круга

Сошли

Маркус Эрикссон ("Заубер")

Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо")

Ланс Стролл ("Уильямс")

Макс Ферстаппен ("Ред Булл")

Кевин Магнуссен ("Хаас")

Стоффель Вандорн ("Макларен")

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Личный зачет

Себастьян Феттель ("Феррари") — 68 очков

Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 61

Валттери Боттас ("Мерседес") — 38

Кими Райкконен ("Феррари") — 34

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 25

Даниэль Риккардо ("Ред Булл") — 22

Фелипе Масса ("Уильямс") — 16

Серхио Перес ("Форс-Индия") — 14

Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") — 10

Кевин Магнуссен ("Хаас") — 4

Ромен Грожан ("Хаас") — 4

Эстебан Окон ("Форс-Индия") — 3

Даниил Квят ("Торо Россо") — 2

Нико Хюлькенберг ("Рено") — 2

Кубок конструкторов

"Феррари" — 102 очка

"Мерседес" — 99

"Ред Булл" — 47

"Форс-Индия" — 17

"Уильямс" — 16

"Торо Россо" — 12

"Хаас" — 8

"Рено" — 2