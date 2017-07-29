Феттель в финальной сессии квалификации выиграл у Райкконенна 0,178 секунды. Третьтим будет стартовать финн Валттери Боттас на "Мерседесе", сразу за ним — его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. Напомним, что в общем зачете чемпионата мира Феттель опережает Хэмилтона всего на одно очко.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят потеряет три позиции на старте Гран-при Венгрии из-за того, что стюарды признали его виновным в блокировке Ланса Стролла по ходу квалификации. Также Квят получил один штрафной балл. Теперь на счету пилота "Торо Россо" 10 баллов. Если баллов станет 12, россиянин будет вынужден пропустить один Гран-при.

Гран-при Венгрии. Хунгароринг

Квалификация

Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.

1 Себастьян Феттель "Феррари" 1.17,244 1.16,802 1.16,276 14

2 Кими Райкконен "Феррари" 1.17,364 1.17,207 1.16,444 14

3 Валттери Боттас "Мерседес" 1.18,058 1.17,362 1.16,530 18

4 Льюис Хэмилтон "Мерседес" 1.17,492 1.16,693 1.16,693 17

5 Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1.17,266 1.17,028 1.16,797 14

6 Даниэль Риккардо "Ред Булл" 1.17,702 1.17,698 1.16,818 14

7* Нико Хюлькенберг "Рено" 1.18,137 1.17,655 1.17,468 14

8 Фернандо Алонсо "Макларен" 1.18,395 1.17,919 1.17,549 17

9 Стоффель Вандорн "Макларен" 1.18,479 1.18,000 1.17,894 17

10 Карлос Сайнс "Торо Россо" 1.18,948 1.18,311 1.18,311 19

11 Джолион Палмер "Рено" 1.18,699 1.18,415 14

12 Эстебан Окон "Форс-Индия" 1.18,843 1.18,495 16

13 Даниил Квят "Торо Россо" 1.18,702 1.18,538 15

14 Серхио Перес "Форс-Индия" 1.19,095 1.18,639 15

15 Ромен Грожан "Хаас" 1.19,085 1.18,771 15

16 Кевин Магнуссен "Хаас" 1.19,095 9

17 Ланс Стролл "Уильямс" 1.19,102 9

18 Паскаль Верляйн "Заубер" 1.19,839 9

19 Пол ди Реста "Уильямс" 1.19,868 11

20 Маркус Эрикссон "Заубер" 1.19,972 8

* — Хюлькенберг потеряет 5 позиций на стартовом поле из-за замены коробки передач