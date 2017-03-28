Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение о дисквалификации нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси по итогам матча отборочного турнира к ЧМ-2018 против Чили (1:0).

29-летний форвард "Барселоны" во время игры оскорбил ассистента главного судьи и теперь пропустит четыре ближайших официальных матча сборной Аргентины. Кроме того, Месси оштрафован на 9350 евро. При этом все арбитры, судившие игру Аргентины и Чили, сказали, что оскорблений со стороны аргенинца не было.

Стоит отметить, что именно Месси принес аргентинцам победу над Чили — он реализовал пенальти на 17-й минуте.

Наказание для Месси вступает в силу с 28 марта. Это значит, что нападающий не сможет сыграть против сборной Боливии. Еще три матча футболист пропустит также в рамках отбора к чемпионату мира в России — против Уругвая (31 августа), Венесуэлы (5 сентября) и Перу (5 октября).

Подобное решение соответствует предыдущим постановлениям Дисциплинарного комитета ФИФА в подобных случаях.

В отборе к ЧМ-2018 сборная Аргентины набрала 22 очка в 13-ти матчах и занимает третье место. Лидирует Бразилия с 30 очками. До конца цикла осталось 5 туров.