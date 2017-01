Решение принято на заседании в Цюрихе членами совета единогласно. Решено, что в силу новый формат вступит на чемпионате мира 2026 года.

Согласно решению, 48 команд-участниц финального турнира будут разделены на 16 групп по три сборные в каждой. Ожидается, что Европа на мировом первенстве будет представлена 16 командами, Африка получить 9 или 10 мест, Азия — 8-9, КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ — выделят по 6 или 7 путевок и один участник будет твердо от Океании.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.