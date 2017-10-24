Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Португалец, удостоившийся этого звания и в прошлом году, продолжает собирать индивидуальные награды.

Криштиану Роналду второй год признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА. По итогам голосования португалец занял первое место, опередив Лионеля Месси и Неймара.

В изначальный список попали 24 футболиста, которых выбирали легенды ФИФА, затем число кандидатов сократилось до трех. В ходе голосования в равной степени учитывались голоса в четырех категориях: тренеры сборных, капитаны сборных, представители прессы и болельщики.

Роналду продолжает забивать мячи и коллекционировать титулы, не обращая внимания на возраст. В 2017 году португалец выиграл с мадридским "Реалом" чемпионат Испании и Лигу чемпионов УЕФА. При этом 32-летний форвард в шестой раз стал лучшим бомбардиром главного еврокубкового турнира.

В номинации "лучший тренер" победил наставник "Реала" Зинедин Зидан. Лучшей футболисткой мира признана голландка Лике Мартенс, а лучшим вратарем — голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон.

Игрок лондонского "Арсенала" Оливье Жиру получил приз Ференца Пушкаша за лучший гол года. Французский форвард поразил ворота "Кристал Пэлас" ударом скорпиона в матче английской премьер-лиги 1 января 2017 года.

ФИФА во второй раз вручает награду лучшему игроку мира. В 2016-м Роналду тоже занял первое место, опередив Месси и Антуана Гризманна.

До 2016 года ФИФА вручала "Золотой мяч" совместно с французским журналом France Football, но затем стороны прекратили сотрудничество.

Обладатели наград ФИФА

Лучший футболист мира: Криштиану Роналду ("Реал")

Лучшая футболистка мира: Лике Мартенс ("Русенгорд"/"Барселона")

Лучший тренер мужской команды: Зинедин Зидан ("Реал")

Лучший тренер женской команды: Сарина Вигманн (сборная Нидерландов)

Лучший вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")

Награда "фэйр-плей": Франсис Коне

Награда Ференца Пушкаша (лучший гол): Оливье Жиру ("Арсенал")

Награда лучшим болельщикам: "Селтик"

Символическая сборная мира по версии ФИФА: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"); Дани Алвес ("Ювентус"/"Пари Сен-Жермен"), Марсело ("Реал"), Серхио Рамос ("Реал"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"); Лука Модрич ("Реал"), Тони Кроос ("Реал"), Андрес Иниеста ("Барселона"); Лионель Месси ("Барселона"), Неймар ("Барселона"/"Пари Сен-Жермен"), Криштиану Роналду ("Реал").