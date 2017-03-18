Клуб из Хельсинки "Йокерит" на своем официальном сайте объявил о том, что продолжит выступать в российской Континентальной хоккейной лиге.

"Мы рады сообщить, что проведем в КХЛ минимум пять ближайших сезонов. Финансовые вопросы согласованы", — приводит слова председателя совета директоров финского клуба Харри Харкимо сайт "джокеров".

В следующем сезоне "Йокерит" отмечает 50-летие, клуб из Хельсинки намерен отпраздновать эту и подготовка к празднику идет полным ходом.

Клуб шесть раз становился чемпионом Финляндии, дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов (1994,1995) и один раз Континентальный кубок (2003). В июне 2013 года российскими предпринимателями Геннадием Тимченко совместно с Аркадием и Борисом Ротенбергами были куплены 49% акций клуба и с сезона-2014/15 "джокеры" выступают в КХЛ. За три проведенных года в российской лиге "Йокерит" неизменно попадал в плей-офф, но дальше второго раунда не проходил.

