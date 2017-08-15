За 2017-й год 35-летняя спортсменка заработала 27 миллионов долларов. Эта сумма включает призовые за победы на турнирах и доходы от участия в рекламных кампаниях и выставочных матчах.

Второе место заняла еще одна теннисистка — немка Ангелик Кербер (12,6 миллиона), третьей стала американская автогонщица Даника Патрик (12,2), четвертой — боец смешанного стиля из США Ронда Роузи (11). Пятерку самых богатых спортсменок замкнула старшая сестра Серены Уильямс — Винус (10,5 миллиона).

Российская теннисистка Мария Шарапова впервые с 2005 года не вошла в десятку богатейших спортсменок по версии Forbes.

В настоящий момент Серена Уильямс ждет ребенка и не участвует в турнирах. В январе 2018 года она планирует вернуться на корт и защитить титул победительницы Открытого чемпионата Австралии.