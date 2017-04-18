Ассистент главного арбитра Дениз Буэно настоящей звездой, отсудив матч чемпионата любительской бразильской лиги в мокрой майке, сообщает портал 101 Great Goals.

Дениз появилась на бровке в матче между командами города Сан-Паулу — "Десире" и "Спортинг" в мокрой белоснежной блузке, под которой не было нижнего белья. Благодаря столь экстравагантному поведению Буэно теперь стремительно набирает популярность не только в Бразилии, но и за ее пределами.

Впрочем, к чему слова. Вот эта фотография судейской бригады с обеими командами, сделанная после того матча, говорит сама за себя. Некоторые из футболистов просто не в силах отвести взгляд от одной из помощниц главного арбитра. Думается, если такие судьи появились бы в Латвии, на матчи ходило бы гораздо больше зрителей.



Есть у Буэно и свой аккаунт в Instragram, так что больше фото можно увидеть ниже. Правда, сама Денис не хочет, чтобы люди зацикливались только на ее сексуальности. "Мне это не нравится. Я предпочла бы, чтобы люди оценивали мой профессионализм", — цитирует Буэно 101greatgoals.com.