ФОТО: Дуэль взглядов перед боем Энтони Джошуа — Владимир Кличко

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В Лондоне прошла пресс-конференция перед намеченным на поздний вечер 29 апреля боем между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелой весовой категории британцем Энтони Джошуа и экс-чемпионом в этом весе Владимиром Кличко (Украина).