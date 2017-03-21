Ранее сообщалось, что Моуринью перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы "МЮ" с "Ростовом" принес в раздевалку дончан черную коробку, адресованную вице-президенту ростовского клуба Курбану Бердыеву. Пути Моуринью и Бердыева пересекались в групповом турнире главного еврокубка в 2009 году, когда они возглавляли "Интер" и "Рубин" соответственно ("Интер" тогда в итоге выиграл Лигу Чемпионов), так что друг друга знают хорошо.

Теперь "Ростов" приоткрыл завесу тайны, что хранилось в черном ящике от Моуринью.

Внимание! Ответ!

В черном ящике от Жозе Моуринью был этот шикарный памятный сувенир

😎 pic.twitter.com/GvYq0vEJxc — Football Club Rostov (@rostovfc) March 20, 2017



