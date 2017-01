Панарин открыл счет в матче с "Нэшвилл Предаторз" на 8-й минуте, отправив шайбу в ближний верхний угол щелчок от борта. Отдавший россиянину пас под этот бросок Патрик Кейн после игры заметил: "Это один из лучших бросков, которые я видел. Его клюшка, наверное, даже коснулась борта. Невероятный бросок".

Матч завершился победой "Чикаго" со счетом 5:2, а 22-летний нападающий "ястребов" Райан Хартман оформил в этой встрече хет-трик. "Чикаго" набрал 57 очков и продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции, а для наставника команды Джоэла Кенневилля игра с "Нэшвиллом" стала 1500-й в лиге. По этому показателю 58-летний специалист теперь уступает в НХЛ только легендарному Скотти Боумэну (2141 матч) и Элу Арбуру (1607 матчей). А по одержанным победам (827) Кенневилль проигрывает только Боумэну (1244).

Возвращаясь к Панарину и Кейну, отметим, что форварды поспорили перед недавним полуфиналом молодежного чемпионата мира на исход матча США — Россия, который завершился победой американцев в серии буллитов (4:3). Панарину пришлось отдать Кейну 500 долларов. А затем американский форвард выиграл пари у канадского нападающего "Чикаго" Джонатана Тэйвза на исход финала МЧМ-2017 США — Канада (5:4Б), после чего Тэйвзу пришлось сфотографироваться в свитере сборной США.

"Отличная победа. У сборной США на МЧМ — тоже. Теперь все могут увидеть, как Тэйвз расплатился", — написал Кейн в своем "твиттере".

Big win tonight. Big win by USA world juniors too. Now we all get to see @JonathanToews pay up pic.twitter.com/Aq5XlyWtfa— Patrick Kane (@88PKane) January 9, 2017