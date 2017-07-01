Месси и Рокуццо родились в одном из бедных районов Росарио (третий по величине город Аргентины расположен в 300 км от Буэнос-Айреса) и дружили с раннего детства. Они не потеряли контакты, когда в 13-летнем возрасте Месси отправился в Испанию, чтобы там обучаться футболу.

Со временем возлюбленная футболиста тоже перебралась в Барселону. Отношения Лионеля и Антонеллы длятся более десяти лет. У пары двое сыновей. В 2012 году родился Тьяго Месси, а в 2015 году — Матео Месси.

Ранее СМИ сообщали, что Лионель собирается провести свадьбу в день своего 30-летия — 24 июня. Но ради удобства некоторых из гостей церемонию было решено перенести на неделю.

На свадьбе брюнетка Рокуццо была одета в белое платье испанского дизайнерской фирмы Rosa Clara, где делают также наряды для королевы Испании Летисии и актрисы Евы Лонгории.

Свадьба прошла в шикарном гостиничном комплексе City Centre Rosario. Месси выкупил номера для 260 гостей, приглашенных на свадьбу, и забронировал комплекс на несколько дней целиком. Помимо гостиницы комплекс включает в себя несколько бассейнов, казино, спортивные площадки, спа, рестораны и бары. На свадьбе выступали несколько музыкальных групп и певиц из Аргентины и Уругвая.

По случаю торжества в Росарио были приняты дополнительные меры безопасности — были задействованы более 300 сотрудников правоохранительных органов. Отель, в котором проходила церемония, находился под охраной частной фирмы.

Городской район, в котором находится отель, считается одним из самых бедных и опасных во всей Аргентине. В нем правят уличные банды и зафиксирован высокий наркотрафик.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" собрал звездный состав футболистов на своей церемонии бракосочетания. Всего на свадьбу были приглашены 260 гостей и аккредитованы 155 журналистов.

Месси пригласил всех футболистов "Барселоны" с их женами, подругами и детьми. В Росарио прибыли действующие игроки "Барселоны" Неймар, Луис Суарес и Жерар Пике со своей невестой — колумбийской певицей Шакирой.

Стоит отметить, что Шакира, являющейся самой популярной певицей Южной Америки, сложились не лучшие отношения с невестой Лионеля Месси. Антонелла Роккуццо является близкой подругой предыдущей девушки Жерара Пике, и после их разрыва Антонелла решила по возможности не общаться с новой избранницей Пике. Впрочем, это не повлияло на теплые отношения между самими футболистами: Месси и Пике являлись одноклубниками и друзьями еще в юношеской команде "Барселоны".

Помимо нынешних футболистов "Барселоны" на свадьбу приглашены несколько бывших игроков каталонской команды: Хави, Фабрегас, Деку и Роналдинью. В числе близких друзей Лионеля на свадьбе были присутствовать и несколько его партнеров по сборной Аргентины: Серхио Агуэро, Эсекиэль Лавесси и Анхель Ди Мария, бывший футболист "Реала".

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста не смог приехать в Росарио по семейным обстоятельствам: у него недавно родился сын, и поэтому испанец с супругой Анной Ортис были вынуждены отказаться от длительного авиаперелета.

При этом Месси не стал приглашать на свадьбу бывшего тренера "Барселоны" Луиса Энрике, президента "Барселоны" Хосепа Марию Бартомеу и никого из руководства клуба, пишет "Спорт-Экспресс".

Самым обсуждаемым в испаноязычных СМИ фактом относительно свадьбы стало отсутствие в списке гостей Диего Марадоны. Второй после Месси лучший футболист в истории Аргентины тренировал Лионеля в национальной команде в 2008— 2010 годах.

Впрочем, Диего Марадона поздравил нападающего "Барселоны" через СМИ. "Мои поздравления Лионелю Месси. Пусть у него будет много здоровых детей. Он знает, что я его сильно люблю. Мое приглашение на свадьбу где-то потерялось. Но из-за этого я не поменяю своего отношения к нему. Это не отменяет того, что он хороший спортсмен и отличный парень", - цитирует RT Марадону.