29-летний Хорн умело навязывал свои габариты, а также временами действовал грязно, он не раз наносил удары головой и локтями. 38-летний Пакьяо, порой, был пассивно, давая сопернику сближаться и работать на ближней дистанции, сообщает allboxing.ru.

В девятом раунде филиппинец заметно активизировался, в ходе затяжной атаки нанес несколько тяжелых ударов. Хорн сумел продержаться до гонга, но казалось, что он на грани досрочного поражения. Это вынудило рефери в перерыве предупредить австралийца о том, что если эта тенденция продолжится, то он остановит поединок. Однако Хорн сумел восстановиться и довести бой до победы по итогам 12 раундов. По итогам поединка судьи единогласно отдали победу Хорну, счет записок — 117:111, 115:113, 115:113.

Таким образом, Пакьяо потерял чемпионский титул, который он завоевал в ноябре 2016 года. Тогда он победил американца Джесси Варгаса по решению судей.

Для Мэнни Пакиао это поражение стало седьмым в карьере при 59 победах (39 — нокаутом) и двух ничьих. В активе Хорне теперь 17 побед (11 — нокаутом) при одном поражении и одной ничьей.