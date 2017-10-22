Россиянин Мурат Гассиев нокаутировал поляка Кшиштофа Влодарчика в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) и защитил титул чемпиона мира по версии IBF.

Бой в в Ньюарке завершился в третьем раунде. Гассиев зажал Влодарчика возле канатов, потряс его точным левым апперкотом и добавил боковой удар левой рукой в печень, после чего поляк рухнул на настил ринга и не смог вовремя встать на ноги.

"Хочу поблагодарить всех за этот турнир, спасибо моему тренеру Абелю Санчесу и сопернику, — цитирует ТАСС Гассиева. — Готовились к длительному поединку, но у меня появился шанс закончить все раньше, и я использовал эту возможность".

Гассиев одержал 25-ю победу (18-ю — нокаутом) в 26 боях на профессиональном ринге. В активе Влодарчика теперь 53 победы (37 — нокаутом), четыре поражения и ничья в 58 поединках. Россиянин нанес 36-летнему поляку первое поражение нокаутом. Ранее он проигрывал исключительно решением судей.

В полуфинале 24-летнему Гассиеву предстоит драться с кубинцем Юньером Дортикосом, который ранее нокаутировал россиянина Дмитрия Кудряшова. Дортикос — отличный боец, непобежденный, — заметил Гассиев. — Думаю, мы покажем зрелищный бой".

В другом полуфинальном бою латвийский боксер Майрис Бриедис сразится с украинцем Александром Усиком. Усик в четвертьфинале победил немца Марко Хука техническим нокаутом в Берлине, а Бриедис по очкам выиграл у кубинца Майка Переса в Риге. Полуфинальные бои пройдут в начале следующего года.

Как известно, WBSS впервые проводится в этом году. В турнире участвуют лучшие боксеры-тяжеловесы. Общий призовой фонд серии составляет 50 млн долларов. Чемпион определится будущей весной. Финальный бой состоится в Саудовской Аравии.