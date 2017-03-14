Основная сумма штрафа — 600 тыс. рублей — наложена на коуб за скандирование оскорбительных выкриков болельщиками "Динамо" во время третьей игры серии плей-офф против санкт-петербургского СКА (2:4). Championat.com отмечает, что "оскорбительные выкрики" заключались в произношении слова "с.о.с.и.ска".

Еще по 100 тысяч рублей на "бело-голубых" наложены за баннеры провокационного характера и за посторонние предметы (монеты), брошенные на лед.

Foto: facebook.com/championat

Лига обратила внимание ХК "Динамо" (Москва) на необходимость проведения разъяснительных мероприятий с болельщиками на предмет соблюдения ими правил поведения в спортсооружении в соответствии с приложением 6 технического регламента КХЛ.

Третий матч серии плей-офф: Динамо М — СКА 2:4

