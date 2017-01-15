В Аргентине завершился последний 12-й этап одного из самых известных ралли-рейдов "Дакар". На счету россиян две победы из пяти возможных.

Заключительный этап гонки проходил между аргентинскими городами Рио-Куарто и Буэнос-Айрес. Француз Стефан Петерансель второй год подряд и в седьмой раз за карьеру выиграли ралли-марафон "Дакар" в зачете внедорожников. Второе и третье места здесь также за французами — Себастьеном Лебом и Сирилем Депре соответственно.

Англичанин Сэм Сандерленд оказался сильнейшим в зачете мотоциклов. Вторым стал Маттиас Валькнер, третьим — Херрард Фаррес Гуэль.

В зачете багги (мотовездеходов), который впервые был представлен на "Дакаре" отдельной категорией, победу одержал бразилец Леандро Торрес, опередив на подиуме китайца Ван Фуцзяна и россиянина Равиля Маганова.

Впервые в почти 40-летней истории знаменитого "ралли-рейда" сразу в двух зачетных категориях лучшими стали россияне. В классе квадроциклов победу в общем зачете одержал 25-летний россиянин Сергей Карякин. Это его первый подобный успех в ралли "Дакар", до этого лучшим результатом было четвертое место (2016). Соревнования в этом виде программы ведутся с 2009 года.

После неудачи в 2016 году первенство среди грузовиков вернула себе российская команда КАМАЗ. Первое место занял Эдуард Николаев, вторым стал его партнер по команде Дмитрий Сотников, а прошлогодний победитель ралли голландец Жерар де Рой на Iveco замкнул тройку призеров.



"Дакар-2017". Общий зачет

Мотовездеходы

1. Леандро Торрес (Бразилия, Polaris) — 54:01:50

2. Ван Фуцзян (Китай, Polaris) +4:42:34

3. Равиль Маганов (Россия, Polaris) +6:06:35…

Квадроциклы

1. Сергей Карякин (Россия, Yamaha) — 39:18:52

2. Игнасио Касале (Чили, Yamaha) +1:14:51

3. Пабло Себастьян Копетти (Аргентина, Yamaha) +4:20:09…

Внедорожники.

1. Стефан Петерансель (Франция, "Пежо") — 28:49:30

2. Себастьен Леб (Франция, "Пежо") +5:13

3. Сириль Депре (Франция, "Пежо") +33:28…

Грузовики

1. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) — 27:58:24

2. Дмитрий Сотников (Россия, КАМАЗ) +18:58

3. Жерар де Рой (Нидерланды, Iveco) +41:19…

Мотоциклы.

1. Сэм Сандерленд (Великобритания, KTM) 32:06:22

2. Маттиас Валькнер (Австрия, KTM) +32:00

3. Херрард Фаррес Гуэль (Испания, KTM) +35:40…